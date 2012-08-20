MonolithAgency

Ёлкин MonolithAgency

 
32 годаУзбекистан/Ташкент
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Команда творческих людей
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helm
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн интернет магазина электроники
Отличный фрилансер. Сделал все быстро и на совесть. Дизайн интернет-магазина мне очень понравился. Всем советую!!!