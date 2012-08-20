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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
Отличный фрилансер. Сделал все быстро и на совесть. Дизайн интернет-магазина мне очень понравился. Всем советую!!!