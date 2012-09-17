Требуется дизайн шаблона под VamShop

сайт занимается продажей фотообоев/ Для образца смотрите http://6494876.ru http:// fotooboi21.ru

название сайта : 100mirov.ru

100 миров в Вашей квартире

дизайн - тянущийся от 1024px

В текущем варианте слишком крупные зеленые кнопки и тексты - надо уменьшить раза в 1,5-2,

Перенести справа столбец налево

Движек называется vamshop . образцы товаров загружены

- на текущий момент готовы: калькулятор расчета - используется для определенного вида товаров -http://100mirov.ru/product_info.php/info/p713_test...

его надо оставить на странице покупки товара -

нужно дооформить в стиль изображения фактур (квадратики справа)

вариант использования наложения фактур на изображение сделан здесь

http://6494876.ru/beta/product_info.php?products_i...

при выборе "натуральная фреска" на изображение накладывается

необходимая фактура

- отображение изображения в интерьере - потребуется включение в интерьер

сайта http://6494876.ru/beta/product_info.php?cpath=230_...

http://vamshop.ru/manual/

по ссылке расположено описание подробное возможностей магазина и

инструкция по разработке шаблонов

http://vamshop.ru/manual/ch14.html

http://vamshop.ru/manual/ch15.html

http://vamshop.ru/manual/ch16.html

дизайн должно быть предусмотрено просмотр на ширине экрана 1024 до 1900

при этом основные элементы не должны улетать и уезжать вниз или еще

куда-то шапка составляет незначительную часть сайта

На главной странице должно быть:

очевидный переход к каталогу изображений

презентация уникальности и крутости материалов

очевидный телефон

очевидно что можно делать дальше

очевидная регистрация

очевидный переход к расчету стоимости

выборка изображений "рекомендуемые или популярные" - количество может

быть любое . их должно быть видно при станадарт

мелкие детали:

поиск на сайт

корзина покупок

облако тэгов

посление новости - статьи

rss - лента (подпишись на обновления!)

быстроссылки

ссылка на карту сайта

блок баннеров справа

на странице каталога изображений - в шапке - все важные ссылки

перечисленные выше, пример удобного каталога изображений смотри здесь: http://lori.ru/catalogue/1

на странице работы с изображением см в качестве примера организацию

страницы сайта lori.ru http://lori.ru/2839916 На текущий момент

лучшая версия удобства

быстроссылки + лайки под картинкой - см версию

http://6494876.ru/beta/product_info.php?products_i... + версии

других изображений сходной тематики из текущего раздела каталога + тэги для поиска изображений

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