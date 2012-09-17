Требуется оформления форума IP Board в едином стиле с дизайном сайта (шапка форума и коррекция цвета в стилях).
Требуется дизайн шаблона под VamShop
сайт занимается продажей фотообоев/ Для образца смотрите http://6494876.ru http:// fotooboi21.ru
название сайта : 100mirov.ru
100 миров в Вашей квартире
дизайн - тянущийся от 1024px
В текущем варианте слишком крупные зеленые кнопки и тексты - надо уменьшить раза в 1,5-2,
Перенести справа столбец налево
Движек называется vamshop . образцы товаров загружены
- на текущий момент готовы: калькулятор расчета - используется для определенного вида товаров -http://100mirov.ru/product_info.php/info/p713_test...
его надо оставить на странице покупки товара -
нужно дооформить в стиль изображения фактур (квадратики справа)
вариант использования наложения фактур на изображение сделан здесь
http://6494876.ru/beta/product_info.php?products_i...
при выборе "натуральная фреска" на изображение накладывается
необходимая фактура
- отображение изображения в интерьере - потребуется включение в интерьер
сайта http://6494876.ru/beta/product_info.php?cpath=230_...
по ссылке расположено описание подробное возможностей магазина и
инструкция по разработке шаблонов
http://vamshop.ru/manual/ch14.html
http://vamshop.ru/manual/ch15.html
http://vamshop.ru/manual/ch16.html
дизайн должно быть предусмотрено просмотр на ширине экрана 1024 до 1900
при этом основные элементы не должны улетать и уезжать вниз или еще
куда-то шапка составляет незначительную часть сайта
На главной странице должно быть:
очевидный переход к каталогу изображений
презентация уникальности и крутости материалов
очевидный телефон
очевидно что можно делать дальше
очевидная регистрация
очевидный переход к расчету стоимости
выборка изображений "рекомендуемые или популярные" - количество может
быть любое . их должно быть видно при станадарт
мелкие детали:
поиск на сайт
корзина покупок
облако тэгов
посление новости - статьи
rss - лента (подпишись на обновления!)
быстроссылки
ссылка на карту сайта
блок баннеров справа
на странице каталога изображений - в шапке - все важные ссылки
перечисленные выше, пример удобного каталога изображений смотри здесь: http://lori.ru/catalogue/1
на странице работы с изображением см в качестве примера организацию
страницы сайта lori.ru http://lori.ru/2839916 На текущий момент
лучшая версия удобства
быстроссылки + лайки под картинкой - см версию
http://6494876.ru/beta/product_info.php?products_i... + версии
других изображений сходной тематики из текущего раздела каталога + тэги для поиска изображений
Подключить API модуль fotolia.com
Заявки фрилансеров
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