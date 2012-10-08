Дизайн интернет-магазина

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок314 просмотров

Нужен качественный дизайн и логотип для интернет магазина

Детали в ТЗ

Просьба указывать сроки и стоимость

13 лет назад
Dremss
50 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MityaSazonov
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$130
5 дней
Проявил большое терпение, работает до полного утверждения быстро внося все поправки
Отличный заказчик. Оплату произвёл во время. Интересное ТЗ.Николай обращайтесь с удовольствием возьмусь за работу,

Заявки фрилансеров

MityaSazonov
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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