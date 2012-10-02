Анимация на сайте

Нужно создать анимацию на сайте, а именно на центральном изображении.

Гиф анимация не получится так как центральная картинка большая и в ПНГ с прозрачным фоном.

Нужно создать и установить анимацию, и предложить на чем она будет создана.

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