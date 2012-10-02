Анимация на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок177 просмотров

Нужно создать анимацию на сайте, а именно на центральном изображении.

Гиф анимация не получится так как центральная картинка большая и в ПНГ с прозрачным фоном.

Нужно создать и установить анимацию, и предложить на чем она будет создана.

Для контактов оставляйте ICQ.

13 лет назад
DrakulaRGM
Эвгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Helena-charmer
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Очень качественно, быстро и со вкусом. Приятно иметь дело, рекомендую и дальше буду сотрудничать. P.S. Сотрудничал в сфере флеш анимирования.
Интересный проект. Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата и сразу предоставлены все исходные материалы. С Эвгением легко найти взаимопонимание. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Helena-charmer
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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