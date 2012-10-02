Задача перевести на русский все кнопки. Влепить лого новое - есть в векторе. Иметь ввиду что максимально должна использоваться имеющаяся верстка. Отступления от неё минимальными должны быть или вообще не быть. Немного изменить имеющиеся блоки, ...
Анимация на сайте
Нужно создать анимацию на сайте, а именно на центральном изображении.
Гиф анимация не получится так как центральная картинка большая и в ПНГ с прозрачным фоном.
Нужно создать и установить анимацию, и предложить на чем она будет создана.
Для контактов оставляйте ICQ.
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