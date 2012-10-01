Немного доработать макет сайта на Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки139 просмотров

Надо немного доработать и отверсать макет http://rd.anthonywhite.co.nz/ чтобы были выпадающие пункты меню.

Joomla
13 лет назад
khorozov
55 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Немного неопытный фрилансер, но опыт, как говорится, дело наживное. В принципе работой остался доволен. Сделал все хорошо, на связи постоянно, не пропадает. Цены тоже разумные.
Очень отличний заказчик, все понятно обяснят с задачей! Мне лично било очень приятно поработать с Анатолием, да и с оплатой все тоже хорохо!!! Всем советую:)

Заявки фрилансеров

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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