Дизайн сайта без верстки

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок264 просмотра

Необходим дизайн сайта, верстать не нужно.

Во вложении: бриф, перечень страниц, требования к баннеру, функционал, который нужно зарисовать.

Схемы интерфейсов есть.

Предложите цену, сроки.

Если можете сделать и дизайн сайта, и дизайн баннеров для главной страницы - укажите стоимость отдельно.

13 лет назад
bissnes
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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