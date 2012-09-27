Создать дизайн для веб-проекта

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Завершен9 заявок212 просмотров

Создать для самописного веб проекта html+css дизайн.

Структура сайта довольно простая и не требует тонкостей. Натяжку дизайна делать не надо, от вас только html+css и что еще потребуется.

требования: простота, ничего лишнего, не много картинок.

тематика: бизнес, лотерея

Можно использовать шаблонные элементы дизайна.

CSSHTML
13 лет назад
ineuro
Руслан 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Здание выполнено на отлично. Спасибо.
Приятно было работать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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