сайт занимается продажей фотообоев/ Для образца смотрите http://6494876.ru http:// fotooboi21.ru название сайта : 100mirov.ru 100 миров в Вашей квартире дизайн - тянущийся от 1024px ...
Создать дизайн для веб-проекта
Создать для самописного веб проекта html+css дизайн.
Структура сайта довольно простая и не требует тонкостей. Натяжку дизайна делать не надо, от вас только html+css и что еще потребуется.
требования: простота, ничего лишнего, не много картинок.
тематика: бизнес, лотерея
Можно использовать шаблонные элементы дизайна.
Выбранный исполнитель
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