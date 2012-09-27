Создать дизайн для веб-проекта

Создать для самописного веб проекта html+css дизайн.

Структура сайта довольно простая и не требует тонкостей. Натяжку дизайна делать не надо, от вас только html+css и что еще потребуется.

требования: простота, ничего лишнего, не много картинок.

тематика: бизнес, лотерея

Можно использовать шаблонные элементы дизайна.