Разработка дизайна сайта и логотипа, верстка

Требуется разработать дизайн сайта и логотип для интернет-магазина детских игрушек. А также сделать верстку под OpenCart. Стоимость - по договоренности.

Кроме этого проекта, при успешном сотрудничестве, готов отдать в разработку один интернет-магазин, корпоративный сайт, дизайн каталога, 3-4 буклетов.