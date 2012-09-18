Интересует редизайн магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок227 просмотров

Необходим редизайн интернет-магазина, подробное ТЗ пому выслать в ЛС.

Желательно парочку вариантов, 1 вариант хотелось бы увидеть сегодня вечером-ночью..

13 лет назад
balah
52 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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