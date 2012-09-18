сайт занимается продажей фотообоев/ Для образца смотрите http://6494876.ru http:// fotooboi21.ru название сайта : 100mirov.ru 100 миров в Вашей квартире дизайн - тянущийся от 1024px ...
Интересует редизайн магазина
Необходим редизайн интернет-магазина, подробное ТЗ пому выслать в ЛС.
Желательно парочку вариантов, 1 вариант хотелось бы увидеть сегодня вечером-ночью..
Заявки фрилансеров
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