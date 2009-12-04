Создание Excel базы

Здравствуйте

Мы ищем сотрудника для создания базы данных. Мы сообщаем сайт, пишем какие данные нужно собрать. Вы собираете данные в экселе, и после выполнения задания мы делаем перевод Яндекс-Деньгами. За 2-3 дня работы заработок может составить около 300$. На начальном этапе сотрудничества мы готовы разбить работу на этапы и делать поэтапную оплату. Обратите внимание, что предоплата не возможна. Деньги переводим в течение дня после получения данных, т.к. требуется выборочная проверка. Кандидатов просим обращаться в ICQ для получения подробного задания.

Спасибо!