Заполнение excel каталога ювелирных украшений

Нужен копи-паст вопросов с 4мя вариантами ответов. Вопросы и ответы есть, нужно просто перенести в админку. 1р-1вопрос. Пишем в проекте, или контакты в моем профиле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заполнение ячеек excel файла информацией об украшениях.
Информацияоб украшениях содержится в двух прайс-листах и одном txt файле.
Из этой информации выбирается информация о весе, размерах и прочих характеристиках ювелирного украшения и переносится в один общий excel файл, формируя тем самым каталог.
Работа хорошо автоматизированна.
Оплата в среднем 270 рублей в час.
(рассчитывается исходя из количества обработанных украшений, оплата за одно украшение - 3 рубля, нормальная скорость работы 1,5 украшений в минуту)
Выбор осуществляется по результатам выполнения тестового задания.
Просьба указывать почту для получения тестового задания.
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