Заполнение excel каталога ювелирных украшений

$500
Наполнение сайтовЗакрыт63 заявки791 просмотр
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Заполнение ячеек excel файла информацией об украшениях.

Информацияоб украшениях содержится в двух прайс-листах и одном txt файле.

Из этой информации выбирается информация о весе, размерах и прочих характеристиках ювелирного украшения и переносится в один общий excel файл, формируя тем самым каталог.

Работа хорошо автоматизированна.

Оплата в среднем 270 рублей в час.

(рассчитывается исходя из количества обработанных украшений, оплата за одно украшение - 3 рубля, нормальная скорость работы 1,5 украшений в минуту)

Выбор осуществляется по результатам выполнения тестового задания.

Просьба указывать почту для получения тестового задания.

14 лет назад
gallardo-brillia
Николай Мишин 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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