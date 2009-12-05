Заполнение excel каталога ювелирных украшений

Заполнение ячеек excel файла информацией об украшениях.

Информацияоб украшениях содержится в двух прайс-листах и одном txt файле.

Из этой информации выбирается информация о весе, размерах и прочих характеристиках ювелирного украшения и переносится в один общий excel файл, формируя тем самым каталог.

Работа хорошо автоматизированна.

Оплата в среднем 270 рублей в час.

(рассчитывается исходя из количества обработанных украшений, оплата за одно украшение - 3 рубля, нормальная скорость работы 1,5 украшений в минуту)

Выбор осуществляется по результатам выполнения тестового задания.

Просьба указывать почту для получения тестового задания.