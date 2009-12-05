Наполнение сайта - креативные фото

Здравствуйте

Необходимо наполнить сайт креативными фотографиями/картинками.

Эти фотографии должны быть понятны для посетителей со всего мира.

Концепция сайта - избранные фото.

Просьба указать цену за 10 фото и отправить один пример.

Пример фото - которая понравилась - во вложенном файле.