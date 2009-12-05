Наполнение сайта под управлением MODx

Студия веб-дизайна ищет специалиста владеющего навыками работы с системой управления сайтом MODx для переноса текстовой и графической информации со старого сайта на основе самописной CMS на новый сайт под управлением MODx CMS.

Просьба высылать предложения только от фрилансеров, то есть конечных исполнителей работ. Личные сообщения и по ICQ не рассматриваем!

Подробная информация:

– Статических страниц на сайте: 35 (тест с фотографиями – текст правильно отформатировать, а у фото в фотошопе изменить размер)

– Картинок в фотогалерею закачать: 345 (картинка + название, картинки автоматически сожмутся до нужного размера)

Старый сайт: www.crane.su/

Новый сайт: test.crane.su/

Предложения должны содержать:

– Стоимость;

– Срок исполнения;

– Ссылки на сайты, которые наполнял исполнитель;

– Желаемая форма оплаты.