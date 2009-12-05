Наполнение сайта под управлением MODx

Задача - перенести контент с сайта ax-mebel.ru на такой же сайт на другой системе управления. В своих предложениях, пожалуйста, указывайте стоимость всей работы и сроки выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Студия веб-дизайна ищет специалиста владеющего навыками работы с системой управления сайтом MODx для переноса текстовой и графической информации со старого сайта на основе самописной CMS на новый сайт под управлением MODx CMS.
Просьба высылать предложения только от фрилансеров, то есть конечных исполнителей работ. Личные сообщения и по ICQ не рассматриваем!
Подробная информация:
– Статических страниц на сайте: 35 (тест с фотографиями – текст правильно отформатировать, а у фото в фотошопе изменить размер)
– Картинок в фотогалерею закачать: 345 (картинка + название, картинки автоматически сожмутся до нужного размера)
Старый сайт: www.crane.su/
Новый сайт: test.crane.su/
Предложения должны содержать:
– Стоимость;
– Срок исполнения;
– Ссылки на сайты, которые наполнял исполнитель;
– Желаемая форма оплаты.
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