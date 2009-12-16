Наполнение товаром интернет магазина

Наполнение сайтовЗавершен32 заявки438 просмотров
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Наполнение товаром интернет магазина на движке oscommerce.

Около 1000 товаров, копипаст с сайтов поставщиков.

От Вас срок, цена.

14 лет назад
kerr
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Rain88
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Сергей автоматизировал процесс наполнения сайта, за что ему большое спасибо. Все сделано быстро и качественно. Отличный специалист и приятный в общении человек.
Было приятно сотрудничать, хороший заказчик. Рекомендую.
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