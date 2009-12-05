Собрать 50 ключевых слов

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Необходимо собрать 50 самых низкоконкурентных(для яндекса) запросов (из всех запросов количество показов которых не более 10000 и не менее 500 за месяц, по статистике яндекса) по теме «Как женщине найти мужчину. Как понравиться ему. Как выйти замуж». И упорядочить запросы по конкурентности. Пишите ваши цены и сроки.

Что нужно сделать что бы найти САМЫЕ низкоконкурентные запросы.

1. Взять ВСЕ запросы (не выше 10000 и не ниже 500 показов по статистике яши) по теме «Как женщине найти мужчину. Как понравиться ему. Как выйти замуж»

2. Вывести для каждого из них некий коэффициент конкурентности.

3. Упорядочить список по коэффициенту конкурентности.

4. Выслать мне топ 50 этого списка.

14 лет назад
Tarabam
Габит 
39 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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