Собрать 50 ключевых слов

Требуется перенести руками ~150 пользователей из PHPBB3 в IP.Boards и отправить мылки с новыми паролями через формочку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо собрать 50 самых низкоконкурентных(для яндекса) запросов (из всех запросов количество показов которых не более 10000 и не менее 500 за месяц, по статистике яндекса) по теме «Как женщине найти мужчину. Как понравиться ему. Как выйти замуж». И упорядочить запросы по конкурентности. Пишите ваши цены и сроки.
Что нужно сделать что бы найти САМЫЕ низкоконкурентные запросы.
1. Взять ВСЕ запросы (не выше 10000 и не ниже 500 показов по статистике яши) по теме «Как женщине найти мужчину. Как понравиться ему. Как выйти замуж»
2. Вывести для каждого из них некий коэффициент конкурентности.
3. Упорядочить список по коэффициенту конкурентности.
4. Выслать мне топ 50 этого списка.
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