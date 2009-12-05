Отредактировать, разбить контент и наполнить сайт

1. Отредактировать (убрать лишние символы, не рерайт) и разбить на группы строительные объявления (маляр, штукатур и т.д.).

• Объём 1000-2000 объявлений по ~200зн. каждое

2. Создать и настроить меню, категории, разделы, ссылки в соответствии с группами объявлений.

• Для каждой страницы прописать description & keywords.

• При заполнении материала псевдоним должен являться переводом заголовка на английский (а не транскрипцией)

Желательно это реализовать с помощью какого-нибудь расширения по работе (рекрут, jportfolio и т.д.), каталога (sobi, например) или другого подходящего расширения с возможность расширенного поиска, а не просто в виде материала, таблицы или блога. Так же, не плохо, было бы воспользоваться экспортом (но это уже не обязательно), а не просто вбивать каждое объявление.

В предложении указывайте цену, сроки и способ реализации (расширение)