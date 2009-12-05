Заполнение каталога Интернет-магазина

Наполнение сайтовЗакрыт32 заявки395 просмотров
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Необходимо забить в каталог товаров магазина malish-butik.ru порядка 2000-3000 товаров. пишите цену за 1 позицию.

В наличии название описание и цена, фото - из интернета. Все фотки нужно будет обрабатывать в единый размер.

Движок магазина Shop-script free.

14 лет назад
lda
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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