Заполнение каталога Интернет-магазина

1. Отредактировать (убрать лишние символы, не рерайт) и разбить на группы строительные объявления (маляр, штукатур и т.д.). • Объём 1000-2000 объявлений по ~200зн. каждое 2. Создать и настроить меню, категории, разделы, ссылки в соответствии с группами объявлений. • Для каждой страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо забить в каталог товаров магазина malish-butik.ru порядка 2000-3000 товаров. пишите цену за 1 позицию.
В наличии название описание и цена, фото - из интернета. Все фотки нужно будет обрабатывать в единый размер.
Движок магазина Shop-script free.
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