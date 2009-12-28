Наполнить сайт информацией

$10
Наполнение сайтовЗавершен10 заявок347 просмотров
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Есть сайт jamiroquai точка kz необходимо перенести туда всю информацию с сайта jamiroquai точка ру.(включая фото)

Сайт стоит на удобной CMS, как ей пользоваться объясню, она интуитивно понятная.

Сроки - сегодня.

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
jkh-ix
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отличный,исполнитель! Золотое терпение у человека !!! Работа выполнена на 5+ ! по мимо этого, показал множество недочетов, посоветовал, как лучше сделать ,в общем я очень доволен !!!
Прияно работать с заказчиком. Ответы приходят быстро, информация точна. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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