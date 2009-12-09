Ввод данных в каталог - CMS Joomla 1.5.15

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок225 просмотров
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Необходимо набрать информацию с сайтов производителей (три производителя) дверей — в основном фотографии дверей. После чего забить данную информацию в Joomla. Ожидаемое количество позиций - 50-70. Вряд ли будет больше.

Пример (1 производитель) — http://elit-dveri.ru/doors-catalogue Можно кликать по дверям.

Уточнения (откуда что брать, какой размер картинок нужен и т.д.) в приват.

Доп. инфо:

- просьба указывать бюджет и сроки

- оплата только рублями

- возможен расчет наличными в Москве или через Яндекс.Деньги или Webmony (WMR).

- оплата по факту заполнения. Очень предубежден против предоплаты. Еще отзывы обо мне, как о заказчике — http://www.free-lance.ru/users/leto-rdatel/opinion...

П.С. Нет. К сожалению возможности сделать реальный каталог нет из-за ограничения хостинга — каталог симулируется "материалами".

Joomla
14 лет назад
db-identity
Владимир 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Freeya
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$25
1 день
Елена участвовала в проекте по заполнению каталога дверей. Взятые на себя сроки выдержала, данные вбивала аккуратно, и вообще проявила себя с лучше стороны. Рекомендую.
Приятно работать с Владимиром: четкое ТЗ, отличная помощь в ходе работы, всегда на связи и что немаловажно - оплачивает оговоренно в срок. Как заказчик - идеален.
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