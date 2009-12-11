Перенести данные с одного сайта на мой форум

Icq 76600000

Задание

Отсюда перенести информацию http://www.stratege.ru/trophies/all/all

вот сюда http://console-forum.com.ua/forumdisplay.php?f=49 так, как уже видно в начатой работе

Что требуется - зарегистрироваться на форуме ,и путем создания тем ,перенести всю информацию о играх и трофеях

с картинками

В общем,весь алфавит и база мне нужна на моем форуме в этой ветке http://console-forum.com.ua/forumdisplay.php?f=49

Работка не пыльная,но нудная.

указывайте сроки

срыв сроков или исчезание без предупреждения,выпадание на мороз - карается неуплатой и отрицательным отзывом