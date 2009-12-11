Перенести данные с одного сайта на мой форум

Нужно наполнить сайт сериалов: Например так: Сериал "Герои" Вставить картинку - описание. Дальше сылки на скачку(1 СЕЗОНА) с файлообменников(поиск в инете - это быстрое дело) И вставка онлайн просмотра сериала(тоже из инета) Все это должно быть естесвенно без лого/водных знаков с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Icq 76600000
Задание
Отсюда перенести информацию http://www.stratege.ru/trophies/all/all
вот сюда http://console-forum.com.ua/forumdisplay.php?f=49 так, как уже видно в начатой работе
Что требуется - зарегистрироваться на форуме ,и путем создания тем ,перенести всю информацию о играх и трофеях
с картинками
В общем,весь алфавит и база мне нужна на моем форуме в этой ветке http://console-forum.com.ua/forumdisplay.php?f=49
Работка не пыльная,но нудная.
указывайте сроки
срыв сроков или исчезание без предупреждения,выпадание на мороз - карается неуплатой и отрицательным отзывом
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