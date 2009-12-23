Работа на форуме

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14 лет назад
Phantazm
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
lyunya
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Великолепная, качественная работа. В кратчайшие сроки и с энтузиазмом и на высоком профессиональном уровне. Спасибо большое!!!
Очень понравилось с Евгением работать: своевременная оплата (даже с премиальными), деликатный, творческий подход к выдаче заданий фрилансерам, а так же их четкая формулировска и проведение разьяснительных работ, касательно различных рабочих процессов. Рекомендую!
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