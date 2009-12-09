Нужно забить магазин на bitrix товарами. около 1000+ не очень стандартный копи-паст, все товары будут браться с "сайта-донора". пример http://idealvanna.ru/catalog/107/ нужно вбить товар и заводскую комплектацию к нему (заводская комплектация вбивается в админке отдельно с описанием и картинкой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны статьи для прогона по каталогам статей!
1. тематика LPG массаж
2. наращивание ресниц
объем около 4000 символов.
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