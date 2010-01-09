Заполнить магазин товарами

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Нужно забить магазин на bitrix товарами. около 1000+

не очень стандартный копи-паст, все товары будут браться с "сайта-донора".

пример http://idealvanna.ru/catalog/107/

нужно вбить товар и заводскую комплектацию к нему (заводская комплектация вбивается в админке отдельно с описанием и картинкой если есть, потом "присоединяется" к основному товару)

заводская комплектация вцелом одинакова у аналогичных товаров. и обычно 2-3 позиции, редко 10, иногда вообще отсутствует.

срок до НГ, предлагайте вашу цену. обсуждение в icq.

14 лет назад
HanzoMX
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Nefcore
Игорь 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
75 отзывов(-5)
14 лет назад
$100
15 дней
Отличный исполнитель, работу выполнил точно в срок, качественно и недорого. Любые мелкие недочёты тут же исправлял. Буду ещё к нему обращаться, когда понадобится работа контентщика.
Было приятно работать с заказчиком,платил в срок и исправно иногда наперед,приятно иметь дело с теми кто доверяет тебе.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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