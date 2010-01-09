Заполнить магазин товарами

Нужно забить магазин на bitrix товарами. около 1000+

не очень стандартный копи-паст, все товары будут браться с "сайта-донора".

пример http://idealvanna.ru/catalog/107/

нужно вбить товар и заводскую комплектацию к нему (заводская комплектация вбивается в админке отдельно с описанием и картинкой если есть, потом "присоединяется" к основному товару)

заводская комплектация вцелом одинакова у аналогичных товаров. и обычно 2-3 позиции, редко 10, иногда вообще отсутствует.

срок до НГ, предлагайте вашу цену. обсуждение в icq.