Копипаст

$10
Наполнение сайтовЗавершен8 заявок410 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужен человек который будет заниматься постингом на разных СЕО форумах.

Ваша задача:

1. Найти СЕО форум.

2. Зарегистрироваться там.

3. В нужной рубрике оставить сообщение которое я дам.

4. Заполнить табличку отчета (форум, ссылка).

Писать Вам если и придется, то только для смены заголовка поста.

Тариф на такой копипаст - 0,1 у.е.

Первый заказ 100 постов на 100 разных форумах.

14 лет назад
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
Выбранный исполнитель
Kisulja-la
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
2 дня
Работа сдана.
Грамотный, тактичный и надёжный заказчик. Имела счастье сотрудничать с ним. Чёткая и грамотная постановка задач, а также Сергей всегда поможет при возникновении трудностей в ходе работы. Работать с Сергеем легко и приятно. Отношение к исполнителю уважительное и корректное. Спасибо Вам, Сергей. Желаю Вам профессиональных успехов!
  • Похожие заказы

  • Нужны картинки для сайта

    Есть тематический сайт. Тексты к сайту сейчас пишутся. Для сайта нужны картинки. Картинки нужны не из рунета. В основном это фотографии зарубежных отелей, по этому больших проблем с нахождением не должно быть. Оплата по факту и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо найти и перевести с печатных источников

    Нужно много статей, обзоров, коротких заметок. В них должны встречаться слова зимние шины Michelin, авто из рук в руки; mitsubishi кузовной ремонт; продвижение сайта в интернет; Покраска автомобиля своими руками; аренда автокрана; заказ микроавтобуса Москва;антикоррозионные ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Периодическое добавление вакансий на сайт

    Необходимо периодически (раз в неделю) добавлять вакансии на сайт, тематика сайта и вакансий - ночные клубы и все что с ними связано. Нужно просматривать основные сайты по поиску работы и добавлять вакансии на сайт, 20-30 ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа на форуме

    Нужен Незнайка на форум 1 руб за пост, Пост от 200 знаков, 5 постов в день, расчет раз в неделю http://nazarov.info/ http://ndesign.nazarov.info/ Стучите в аську, вакансии ограничены

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разобраться с соц.сетями

    Надо помочь заполнить данные и настроить аккаунты(внешний вид, настройки и тд) в myspace, facebook twitter может какую-то забыл? Надо срочно! Обязательно указывать цену, в пм не пишите.

    Наполнение сайтов5 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Размещение вакансий, объявлений

    Размещение вакансий, объявлений, на тематических сайтах, ввод инфы в БД на отклики. Отклики на письма. Плачу от 30 до 50 копеек за одно объявление+оплачу инет. Регистрировать не нужно уже регистрация на сайтах проведена. Хорошая постоянная подработка, расчет ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поиск свежих статей

    $50

    Нужен человек, который будет находить свежие и интересные англоязычные статьи по теме "популярная психология". Желателен опыт подобной работы, так как это не так легко, как кажется.

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение форума

    Нужны посты на форуме в виде видеоуроков Подробное описание в приложенном файле Пишите вашу цену за 1 пост По контактным данным не пишите – не отвечу, только в личные сообщения

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад