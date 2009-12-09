Задачи для линк-менеджера

Нужно оставлять хорошие ссылки на разных сайтах в тему.

Задача не на день или два. Задача не требует длительной занятости.

Вы оставляете в день нлясколько ссылок на разных сайтах (можно между делом), даете мне ссылки на эти сайты, если все нормально я рассчитываюсь. Нужно несколько человек, которые не вчера сели за компьютер.

С оплатой не определенно – оставляйте ваши предложения и icq (желательно).

Прогоны по базам, спам и прочая "массовость" не интересуют.