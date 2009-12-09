Поиск видео для киносайта

Нужно оставлять хорошие ссылки на разных сайтах в тему. Задача не на день или два. Задача не требует длительной занятости. Вы оставляете в день нлясколько ссылок на разных сайтах (можно между делом), даете мне ссылки на эти ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта с онлайн фильмами необходим помощник, который будет "отлавливать" общедоступные варианты фильмов под моим чутким руководством и вставлять их на сайт. Нужно не скачивать и загружать видео, а именно вставлять коды для его воспроизведения.
На сайте - 1300 фильмов, к каждому требуется найти 3-4 варианта видео, используя спец. сервисы, вроде video.yandex.ru. В среднем на фильм будет уходить 3-5 минут.
По оплате - предлагаю поэтапную оплату - за каждые, скажем, 200 фильмов. От вас сейчас необходимо указание цены за 1 такой этап. Либо вы можете предложить свой вариант оплаты, с любым количеством фильмов, обязательно все варианты будут рассмотрены. Спасибо.
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