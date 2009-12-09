Оформление контента по шаблону

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Шаблон четко определен, сам контент - страница сериалов, структура:

- постер

- краткая инфа

- ссылки для скачиваний

от вас цена за сериал, сколько времени можете тратить в день

14 лет назад
laptevds
Денис 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
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