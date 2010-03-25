Наполнение форума

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Закрыт11 заявок299 просмотров

Необходимо наполнить спортивный форум уникальными постами. Начальное количество постов в день - 30. Количество знаков в 1 посте - 300. Оплата 3р - пост.

15 лет назад
gazovshik
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров