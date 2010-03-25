Собрать флеш игры

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок138 просмотров

Нужно собрать флеш игры по категориям:

Азартные / Аркадные / Бродилки / Гонки / Детские / Для девочек / Драки / Квесты / Леталки /

Логические / Настольные / Ролевые / Спортивные / Стратегии / Стрелялки / Приколы

На каждую категорию 30 игр

Все игры в формате .swf

Игры должны быть самыми популярными в своей категории

В спортивные игры должны входить yetisports 1-12

Каждый swf файл должен называться как игра

Игры должны быть на русском или английском

По всем вопросам icq: 3 8 7 - 3 2 4

15 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров