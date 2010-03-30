Добрый день! Нужно наполнить сайт из pdf каталогов. наполнение - название, описание, фото. фото в pdf каталоге его (я пересохранял через фотошоп) кто умеет по другому милости просим ...
Наполнение сайта туристической тематики
Форум об отдыхе за рубежом
Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему".
Оплачиваются сообщения длинной не менее 250 знаков, написанные "в тему".
Оплата будет производиться через WMR деньги 1 раз в неделю, в воскресенье в течении дня (в течении это, с 00:00 до 23.59).
Заказы от 100 сообщений. Объем работы очень большой, по этому будет выбрано от 7-10 исполнителей.
Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Нельзя копировать информацию с других сайтов. Я подскажу, где можно смотреть информацию, изменять ее и размещать на нашем сайте.
Контроль за сообщениями производится постоянно администратором и специальным плагином, который установлен на сайте (об этом по подробней в личке)
Если ваша работа понравится - продолжаем сотрудничество.
Предложения только сюда.
Цена:
1 сообщение - 1 руб
1 тема - 1.5 руб
1 тема с информацией об отеле с картинками - 3 рубля.
Хочу уточнить, что цена пока не обсуждается, если с моей ценой согласны - оставляйте предложение.
Для начала я заказываю вам 20 тем и 30 сообщений - делаете, проверяю, оплачиваю. Решаем - работаем или нет. Если будите писать ну слишком плохо, могу остановить, не дожидаясь, пока доделаете весь заказ (естественно, все сделанное оплачиваю), но хочу сказать, что я постоянно сотрудничаю с достаточно большим количеством постеров, и еще не разу не останавливал досрочно.
Работа, если будим с вами сотрудничать, достаточно объемная, так как проект рассчитан не на одну неделю, и наполнять его нужно будит постоянно. Остальные подробности в icq или ЛС.
Дополню, что вам желательно бы иметь icq, т.к. в icq я нахожусь круглосуточно, и связь через icq поддерживать было бы гораздо легче.
Выбранные исполнители
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