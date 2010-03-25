Сайт www.rosso-style.ru Необходимо в каталоге создать новый раздел "Весна-лето" и наполнить его фотографиями (около 75 фото).
Наполнения интернет портала контентом
Требуется человек для наполнения интернет портала контентом, копипаст + немного рерайта, от 4000 символов, разбавление статьи картинками. Знание админки Wordpress. Условия: 5 статей в день(в месяц 150 статей). Оплата: 50 статей – 380 рублей.
Предложения и резюме присылайте сюда – [email protected]. Работа не продолжительное время.
Заявки фрилансеров
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