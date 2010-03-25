Наполнения интернет портала контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки290 просмотров

Требуется человек для наполнения интернет портала контентом, копипаст + немного рерайта, от 4000 символов, разбавление статьи картинками. Знание админки Wordpress. Условия: 5 статей в день(в месяц 150 статей). Оплата: 50 статей – 380 рублей.

Предложения и резюме присылайте сюда – [email protected]. Работа не продолжительное время.

WordPress
15 лет назад
Umnikk
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров