Требуются писатели сообщений на форумы. Тематика - автомобиль одной конкретной (ино)марки. Оплата сдельная, за 100 сообщений. Отношение топиков к сообщениям 1:5 - 1:10. Работа лёгкая, требований по качеству содержания и объему сообщения _нет_ , запрещается ...
Наполнение форума по строительству
Здравствуйте,
Требуется группа постеров на форум посвященный строительству, дизайну помещений, дизайну мебели и прочих умелых (а лучше очумелых) ручек и т.д.
Оплата сдельно премиальная .
При этом:
• Все посты должны содержать картинки или видео (YouTube);
• Нежелателен постинг с сайтов Рунета;
• Каждый пост (картинка) должна содержать описание, что на ней отображено;
• Желателен рерайтинг переведенного иностранного сайта текста;
• Обязательно указание первоисточника (с сайта «производителя», а не с сайта каталога ссылок проектов или развлекательных порталов);
• Тема материала должна быть раскрыта (то есть если на сайте «производителя» выложены 10 фотографий дизайна помещений и есть к нему пояснительный текст, все 10 фотографий и переведенный текст должны быть опубликованы на форуме);
• Допускает перевод сервисами http://www.translate.ru/, с последующей литературной обработкой;
• Постинг должен осуществляться под несколькими разными логинами.
• Оплачиваемый постинг разрешен во все категории кроме категории Перекур :-)
Оплата начисляется по следующей схеме:
Новая тема – 10 рублей;
Каждый последующий пост раскрывающий тему – 5 рублей.
По опыту – в среднем на одной теме можно будет заработать порядка 30– 40 рублей.
Оплата производиться в течение суток (яндекс деньги)
Старт проекта – апрель месяц
Подробности по аське 566765876
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