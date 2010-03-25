Наполнение форума по строительству

Здравствуйте,

Требуется группа постеров на форум посвященный строительству, дизайну помещений, дизайну мебели и прочих умелых (а лучше очумелых) ручек и т.д.

Оплата сдельно премиальная .

При этом:

• Все посты должны содержать картинки или видео (YouTube);

• Нежелателен постинг с сайтов Рунета;

• Каждый пост (картинка) должна содержать описание, что на ней отображено;

• Желателен рерайтинг переведенного иностранного сайта текста;

• Обязательно указание первоисточника (с сайта «производителя», а не с сайта каталога ссылок проектов или развлекательных порталов);

• Тема материала должна быть раскрыта (то есть если на сайте «производителя» выложены 10 фотографий дизайна помещений и есть к нему пояснительный текст, все 10 фотографий и переведенный текст должны быть опубликованы на форуме);

• Допускает перевод сервисами http://www.translate.ru/, с последующей литературной обработкой;

• Постинг должен осуществляться под несколькими разными логинами.

• Оплачиваемый постинг разрешен во все категории кроме категории Перекур :-)

Оплата начисляется по следующей схеме:

Новая тема – 10 рублей;

Каждый последующий пост раскрывающий тему – 5 рублей.

По опыту – в среднем на одной теме можно будет заработать порядка 30– 40 рублей.

Оплата производиться в течение суток (яндекс деньги)

Старт проекта – апрель месяц

Подробности по аське 566765876