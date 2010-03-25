Требуются писатели сообщений на форумы. Тематика - автомобиль одной конкретной (ино)марки. Оплата сдельная, за 100 сообщений. Отношение топиков к сообщениям 1:5 - 1:10. Работа лёгкая, требований по качеству содержания и объему сообщения _нет_ , запрещается ...
Прайс лист дистрибьютера и реализатора
Требуется из прайс-листа фирм типа Herbalife, Avon , Oriflame Amway etc (обычно это бумажный или PDF файл сделать)
Exel табличку код наименование цена (могут быть три цены и очки) + сокращенное наименование до 20 знаков (лучше из жаргона дистрибьютеров) + разбить на понятные дистрибьютерам группы по 20-30 (максимум 60) позиций в каждой с обозначением имени группы и так для всего, что продается в розницу на рынке + в разных валютах+на разных языках В приложении прайс HerbaLife на русском с ценами в грн
Заявки фрилансеров
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