Прайс лист дистрибьютера и реализатора

Требуется из прайс-листа фирм типа Herbalife, Avon , Oriflame Amway etc (обычно это бумажный или PDF файл сделать)

Exel табличку код наименование цена (могут быть три цены и очки) + сокращенное наименование до 20 знаков (лучше из жаргона дистрибьютеров) + разбить на понятные дистрибьютерам группы по 20-30 (максимум 60) позиций в каждой с обозначением имени группы и так для всего, что продается в розницу на рынке + в разных валютах+на разных языках В приложении прайс HerbaLife на русском с ценами в грн