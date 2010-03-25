Прайс лист дистрибьютера и реализатора

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки226 просмотров

Требуется из прайс-листа фирм типа Herbalife, Avon , Oriflame Amway etc (обычно это бумажный или PDF файл сделать)

Exel табличку код наименование цена (могут быть три цены и очки) + сокращенное наименование до 20 знаков (лучше из жаргона дистрибьютеров) + разбить на понятные дистрибьютерам группы по 20-30 (максимум 60) позиций в каждой с обозначением имени группы и так для всего, что продается в розницу на рынке + в разных валютах+на разных языках В приложении прайс HerbaLife на русском с ценами в грн

15 лет назад
viktols
Виктор 
69 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Заполнение форума сообщениями

    $10

    Требуются писатели сообщений на форумы. Тематика - автомобиль одной конкретной (ино)марки. Оплата сдельная, за 100 сообщений. Отношение топиков к сообщениям 1:5 - 1:10. Работа лёгкая, требований по качеству содержания и объему сообщения _нет_ , запрещается ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение форума женской тематики

    Нужно 2-3 девушки. Сразу говорю парней не беспокоить, пока они там не нужны ) Есть свежий, пустой форум женской тематики. На нём созданы только категории (по вашему желанию могу добавить новые, ...

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Скопировать список страниц сайта

    $50

    Нужно составить список из проиндексированных страниц сайта Для этого нужно зайти в сервис, где на каждой странице содержится небольшой список и постраничная навигация. Нужно путем копирования всего ...

    PHP
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    Нужен человек который будет наполнять текстом сайты (по десять - пятнадцать страниц) Домен, графика, тексты, всё есть. Нужно только наполнение текстом, вставка линков + прописка метатагов. Расценка: Сайт ...

    CSSDrupalHTMLJoomlaWordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поиск финансовой информации на немецком языке

    $1000

    Нужен человек знающий немецкий язык для поиска сайтов где можно заказать через интернет карты банков евросоюза. Требуются пополняемые карты VISA либо любые карты VISA/Mastercard с уникальный IBAN или внутренним счетом страны (валюта ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заполнение каталогов Joomla 1.5 Virtuemart

    $250

    Есть два сайта каталоги которых выполнены на Virtuemart, необходимо заполнить их с сайтов доноров (я дам), в одном случае требуется изменить цены под свои. Работа не сложная т.к. в основном используются ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Размещение статьи на форумах

    Необходимо разместить статью на форумах автомобильной тематики. Крайне желательна при этом регистрация нового пользователя с ссылкой на сайт в профиле. Количество форумов и стоимость - предлагайте!

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад