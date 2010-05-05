Требуются писатели сообщений на форумы. Тематика - автомобиль одной конкретной (ино)марки. Оплата сдельная, за 100 сообщений. Отношение топиков к сообщениям 1:5 - 1:10. Работа лёгкая, требований по качеству содержания и объему сообщения _нет_ , запрещается ...
Скопировать список страниц сайта
Нужно составить список из проиндексированных страниц сайта
Для этого нужно зайти в сервис, где на каждой странице содержится небольшой список и постраничная навигация.
Нужно путем копирования всего содержимого страницы вставить его в текстовый файл и прошагать по всем страницам навигации.
Таким образом образом нужно сделать один копипаст на страницу.
Всего 1250 страниц навигации.
детальнее - http://enabea.com/freelance/17.php
срок исполнения - 1-2 дня
укажите пожалуйста в проект цену за ваше работу (в личку и почту не пишите, только в проект)
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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