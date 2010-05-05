Скопировать список страниц сайта

Нужно составить список из проиндексированных страниц сайта

Для этого нужно зайти в сервис, где на каждой странице содержится небольшой список и постраничная навигация.

Нужно путем копирования всего содержимого страницы вставить его в текстовый файл и прошагать по всем страницам навигации.

Таким образом образом нужно сделать один копипаст на страницу.

Всего 1250 страниц навигации.

детальнее - http://enabea.com/freelance/17.php

срок исполнения - 1-2 дня

укажите пожалуйста в проект цену за ваше работу (в личку и почту не пишите, только в проект)