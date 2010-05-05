Скопировать список страниц сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок428 просмотров

Нужно составить список из проиндексированных страниц сайта

Для этого нужно зайти в сервис, где на каждой странице содержится небольшой список и постраничная навигация.

Нужно путем копирования всего содержимого страницы вставить его в текстовый файл и прошагать по всем страницам навигации.

Таким образом образом нужно сделать один копипаст на страницу.

Всего 1250 страниц навигации.

детальнее - http://enabea.com/freelance/17.php

срок исполнения - 1-2 дня

укажите пожалуйста в проект цену за ваше работу (в личку и почту не пишите, только в проект)

PHP
15 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Professional666
Константин 
32 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работаем как уже 3 месяца! Хороший работодатель! Своевременная оплата! Приятная в общении :) Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Professional666
Константин 
32 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад