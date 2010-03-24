Нужен вступительный текст для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка140 просмотров

Объем текста: 500-800 ( с пробелами )

Тематика сайта: флеш игры

Описание: небольшой вступительный текст для посетителей сайта

15 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Очень доволен сотрудничеством с Настей. Быстро и на высоком уровне справилась с проектом. Спасибо.
Андрей доставил приятное сотрудничество. Негативных моментов нет. Оплата моментально. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта

    Приветствую, сайт готов и сделан на основе joomla необходимо дозаполнить сайт, информация техническая, тему сайта и адрес смотрите во вложении в помощь есть старый сайт с содержанием, ...

    HTMLJoomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходим контент-менеджер для группы сайтов (5 шт). Требуется знание html + photoshop. Нужно будет наполнять материалами сайты по выданному плану (материалы, чаще всего, предоставляются в готовом виде). Первоочередные задания: ...

    HTML
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта

    Добавить около 200 записей проектов домов в каталог через админку. Название, пара цифр и 2-3 картинки. Каждый проект в .doc файле. 0.10$ за позицию Сделать нужно сегодня, желательно чтобы у вас ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнить интернет-магазин товарами.

    Добавить товары в интернет-магазин нижнего белья. ИМ на Joomle+Virtuemart. Товары брать из прайса (вышлю). Сайты, откуда брать инфу вышлю. В день от 80 товаров. Требуется очень ответственный человек. От вас цена.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поиск и загрузка видеороликов

    $20

    Требуется человек для поиска и загрузки видеороликов по определенной тематике - музыка (популярные ретро клипы)! Требования к роликам и загрузке: 1)Найти подходящий ролик и утвердить его загрузку (нужен он нам или ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта

    $50

    Нужно наполнять сайт клипами с youtube или rutube 1 Ищите группу (желательно русскую) берёте не больше 3 песен этой группы. Если эта группа уже присутствует на сайте и количество клипов меньше 3, ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта

    $150

    Требуется один человек для наполнения сайта, задача состоит в копипасте с рерайтом - небольших постов (по нескольку предложений). Адрес источников дадим. Оплата 1 пост = 1 рубль Объем 4500 ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад