Добавление товара в интернет магазин

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Закрыт23 заявки369 просмотров

Есть интернет магазин часов работающий на Joomla + Virtuemart ищется

- Необходимо добавить в него товар из прайс листа.

- Информацию о товаре искать в интернете (ищется довольно легко).

- Товара довольно много (около 2500 позиций) и будет увеличиваться.

Ищется ответственный человек, который готов справится с подобной работой. Цена договорная.

Joomla
15 лет назад
WinDale
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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