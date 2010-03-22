Добавление товара в интернет магазин

Есть интернет магазин часов работающий на Joomla + Virtuemart ищется

- Необходимо добавить в него товар из прайс листа.

- Информацию о товаре искать в интернете (ищется довольно легко).

- Товара довольно много (около 2500 позиций) и будет увеличиваться.

Ищется ответственный человек, который готов справится с подобной работой. Цена договорная.