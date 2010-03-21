Наполнение сайта SEO статьями

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Закрыт26 заявок432 просмотра

Для наполнения всех имеющихся страниц сайта nalogovaya.net требуются статьи-тексты

10 штук по 2000 знаков, 20 штук по 1000 знаков.

Необходим творческий подход, уникальное содержание и высокая плотность указанных ключевых слов.

Ваши предложения по цене и срокам

Оплата желательно Яндекс деньгами

15 лет назад
creditmigom
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров