Размещение статей на сайтах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт19 заявок314 просмотров

Ищу исполнителя для размещения статей на сайтах.

Алгоритм работы следующий:

1. Я даю список сайтов, архивы со статьями.

2. Указываю, на каких сайтах какие статьи размещать.

3. Исполнитель размещает статьи.

Указывайте, пожалуйста, стоимость размещения одной статьи. Предпочтение отдам исполнителю с наименьшей ставкой.

PS Речь идет о сотнях статей и сотнях сайтов.

15 лет назад
Fredoss
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

redaktor-n
Наталья 
52 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

redaktor-n
Наталья 
52 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Заливание готовых статей на сайт Joomla

    Есть большое количество разноформатных статей (от нескольких абзацев без изображений, до многостраничных статей с несколькими изображениями, последних меньшинство) в pdf формате которые нужно к короткие сроки разместить на сайте Joomla с определенными требованиями по оформлению. ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение интернет магазина фотографиями.

    Нужен человек, который будет добавлять фотографии (маленькую и большую) на каждый товар магазина, некоторые фото придется резать. Тематика: Компьютерная и бытовая техника. Формат: *.jpg, *.png Размер: 150*150 и 400*400 (в больших ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Забить около 800 организаций

    В справочник (админка джумлы) забить информацию о 800 фирмах (адрес, время работы и телефон), информацию брать из интернета, сайт предоставлю. Ваши цены, сроки. Оплата по факту.

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно красиво оформить темы на форумах

    Тема не имеет никакого отношения к спаму. Создание темы производиться в разделе услуг на соответствующем форуме, для завлечения потенциальных клиентов, поддержание разговора если потребуется. Предпочтение отдается кандидатам девушкам, тк тематика ювелирка. Темы на свадебных и ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Добавлять по 10 новостей в день с новост.порталов

    Ищу человека, готового писать небольшие новостные посты на сайте, новости можно брать с любого новостного портала, просто читаете новость, пишите своими словами, объем как получится но не меньше 250 символов, в день не меньше 10 ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    $50

    Требуется постеры на форум на долгосрочной основе. Тематика – парикмахерское искусство, салонный бизнес (форум профессиональный). Хотелось бы чтобы человек был знаком с парикмахерским искусством и имел профессиональный опыт. Предпочтение отдается женщинам! ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад