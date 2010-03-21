ICQ 7=6=6=0=0=0=0=0 8$ за 100 осмысленных постов .Длина поста 80-100 символов +- , .Важно ответить про существу-не говнопосты . Писать желательно с разных аккаунтов ...
Размещение статей на сайтах
Ищу исполнителя для размещения статей на сайтах.
Алгоритм работы следующий:
1. Я даю список сайтов, архивы со статьями.
2. Указываю, на каких сайтах какие статьи размещать.
3. Исполнитель размещает статьи.
Указывайте, пожалуйста, стоимость размещения одной статьи. Предпочтение отдам исполнителю с наименьшей ставкой.
PS Речь идет о сотнях статей и сотнях сайтов.
Выбранный исполнитель
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