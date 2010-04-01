Наполнение форума

Требуется постеры на форум на долгосрочной основе. Тематика – парикмахерское искусство, салонный бизнес (форум профессиональный).

Хотелось бы чтобы человек был знаком с парикмахерским искусством и имел профессиональный опыт. Предпочтение отдается женщинам!

Опыт участия в парикмахерских форумах будет преимуществом.

Нужно на постоянно основе размещать новые темы на форуме и вести развернутое обсуждение в них. Ограничения на размер сообщений нет, но посты в три слова и флуд оплачиваться не будут.

Постинг будет с нескольких аккаунтов.

Оплата по факту, период оплаты обговаривается.

От соискателей требуется:

- опыт и примеры работ;

- стоимость 1 темы, 1 ответа в теме;

- минимальное количество постов в день.