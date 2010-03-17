Наполнение сайта на Shop-script

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка187 просмотров

Необходим специалист, в сжатыe сроки наполнящий сайт на shop-script(тематика -шины и дсики)

товарных позиций много, необходим будет парсинг товара.

15 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Violik
125 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Violik
125 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад