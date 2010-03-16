Копипаст 30 статей + небольшое типографика

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок301 просмотр

Требуется на Друпале копипаст 30 статей + корректировка текста от висячих строк и разрывов текста.

15 лет назад
krasniy001
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

first_mirror
Марьяна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

first_mirror
Марьяна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
15 лет назад