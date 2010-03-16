Требуется регулярное обновление , то есть постоянное текстовое сопровождение сайта - тематика бизнес идеи -идеи для открытия бизнеса. Примеры статей good-business.ru/biznes-idei/mini-biznes-plan-proizvodstva-pitstsyi.html gotm.ru/11.htm hobiz.ru/business/bplan/invest/ openbusiness.ru/html/avtoservis1.htm Кол-во контента около 5к ...
Копипаст 30 статей + небольшое типографика
Требуется на Друпале копипаст 30 статей + корректировка текста от висячих строк и разрывов текста.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Наполнить сайт Drupal текстом из PDF журнала. 30 статей.Завершен15 лет назад
Что нужно: 1) находите фото товара. Делаете две штуки 250 на 250 px, 150 на 150 px + исходник 2) находите описание краткое и полное. Копируете в блокнот 3) все это в ...Наполнение сайтов3 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Необходимо заполнять сайт сериалами, а именно 1) название серии 2) описание 3) код серии пример тут http://serialionline.ru/ Искать самому нечего не надо источник я предоставлю, и расскажу как добавлять ...Завершен15 лет назад
- $100
Составление основных текстов для сайта автомобильной тематикиЗавершен15 лет назад
Для оживления форума требуются постеры. Тематика - психология. (http://www.psydom.ru) При публикации новых тем недопускается "тупой" копи-паст. Минимум оч хороший рерайт, максимум чтонибудь новенькое :) Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. В ...Завершен15 лет назад
Доброго времени суток. Сайт на джумле. Нужно разместить контент, возможно, потребуется частичная верстка. Более полная информация на емейл. Бюджет проекта: 500-1000 рублей Сроки: 1-2 дняНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо сделать базу email адресов по всем сайтам указанным здесь: http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Business/Marketing_and_Advertising/ Стоимость работы: 50$. Приоритет будет отдан самому краткому сроку исполнения.Закрыт15 лет назад
Привести "главную" в порядок создать категории, разделы. Настроить модули под разделы. В общем, сделать так, чтобы "автор" мог просто и быстро вставлять статьи. Написать с инструкцию для "чайника". Сайт стоит, дизайн менять не надо... ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
Составить прайс - 800 позиций. срок - до 14:00 18.3.2010 оплата - 500 рублейЗакрыт15 лет назад