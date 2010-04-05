Наполнение форума

Для оживления форума требуются постеры.

Тематика - психология. (http://www.psydom.ru)

При публикации новых тем недопускается "тупой" копи-паст. Минимум оч хороший рерайт, максимум чтонибудь новенькое :)

Короткие и глупые сообщения не оплачиваются.

В день не более 20 постов от участника.

Стоимость поста/темы/коммента составляет 2 руб. Оплата ОЧЕНЬ желательно Яндекс Деньги. Переодичность - раз в неделю.

Свои предложения оставляете здесь. Личку и аську не спамить - сразу в игнор.

Предпочтение отдается людым знакомым с психологией :-)

Требуется неформальное общение, но со знанием предмета разговора.