Имеется сайт (каталог товаров). Нужно его наполнить описаниями продукции. Сам сайт сделан на html, поэтому потребуется минимальное знание верстки. 2 типа страниц: список товаров (название, описание, маленькая картинка, вес) описание товара ...
Наполнение форума
Для оживления форума требуются постеры.
Тематика - психология. (http://www.psydom.ru)
При публикации новых тем недопускается "тупой" копи-паст. Минимум оч хороший рерайт, максимум чтонибудь новенькое :)
Короткие и глупые сообщения не оплачиваются.
В день не более 20 постов от участника.
Стоимость поста/темы/коммента составляет 2 руб. Оплата ОЧЕНЬ желательно Яндекс Деньги. Переодичность - раз в неделю.
Свои предложения оставляете здесь. Личку и аську не спамить - сразу в игнор.
Предпочтение отдается людым знакомым с психологией :-)
Требуется неформальное общение, но со знанием предмета разговора.
Выбранный исполнитель
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