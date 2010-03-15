Наполнение блога информацией.

Есть ресурс www.fonarik.com Необходимо его заполнить.

Необходимо скопировать информацию по каждому фонарю берем тут fonar.com.ua , переносим всю информацию создавая блоговую запись на www.fonarik.com .

К примеру берем модель http://fonar.com.ua/product_113.html тут есть фото и немного текста. Создаем блоговую запись на fonarik.com куда копируем всю информацию. http://fonarik.com/2010/03/15/fenix-obyavil-o-vyxode-tk11-na-svetodiode-cree-xp-g-led-r5/ Где нет достаточного кол-ва фото и видео, берем в интернете с сайтов производителя и видео с ютуба.

Платим за каждую блоговую запись.

Работа не пыльная, поэтому и не очень большая оплата.

Предлагайте свои услуги.

Желателен опыт работы с wordpress ом.

50 центов за запись