Перенести информацию с магазина на магазин

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Закрыт7 заявок236 просмотров

Перенести несколько позиций мелкой бытовой техники с globalbt.com.ua на mega-market.kiev.ua. Интересует быстрый и недорогой перенос в пределах 2,5-3,5$ за сотню. Будем обсуждать. Сайт на joomla - virtumart. Пишите пожалуйста сразу сроки и способы переноса - ручной или скрипт.

Joomla
15 лет назад
mishkol
46 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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