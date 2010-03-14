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Перенести информацию с магазина на магазин
Перенести несколько позиций мелкой бытовой техники с globalbt.com.ua на mega-market.kiev.ua. Интересует быстрый и недорогой перенос в пределах 2,5-3,5$ за сотню. Будем обсуждать. Сайт на joomla - virtumart. Пишите пожалуйста сразу сроки и способы переноса - ручной или скрипт.
Заявки фрилансеров
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