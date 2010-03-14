Наполнение товарной базы для интернет-магазина

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок244 просмотра

Суть проекта - работа с прайсами и заполнение товарной базы интернет-магазина.

Проект для Чернецкого Романа.

15 лет назад
agoloveshenko
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

chernetskiy
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$35
2 дня

Заявки фрилансеров

chernetskiy
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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