Нужно найти 384 статьи по заданным тематикам

Нужно найти статьи с объемом от 3К знаков (без учета пробелов) по заданным тематикам.

Я даю список тематик (это краткое описание сайта, где будет размещаться найденная статья), ваша задача - найти хорошую статью по заданной тематике.

Что такое хорошая статья:

1. грамматически правильный текст статьи (прочитайте хотя бы "по диагонали" текст, чтобы не было бредо-статьи)

2. отсутствие таблиц, кучи картинок, аудио-видео материалов. В идеале - это просто текстовая статья без картинок, таблиц и пр.

Искать статью можно где угодно, важно ее качество. В качестве подсказки я могу дать ссылки на несколько ресурсов, откуда можно брать статьи.

Результаты работы оформляются в виде текстовых файлов, т.е. всего должно получиться 384 текстовых файла.

Более подробное ТЗ я напишу выбранному исполнителю. В нем будут только добавлены всякие нюансы по оформлению результатов работы.

Срок - 2 недели, но желательно побыстрее. Оплата в WMZ или WMR после выполнения задания.

Предпочтение отдается кандидатам с опытом подобной работы.

PS: рерайт и копирайт не нужен, нужно только найти, сохранить статьи и выслать мне найденные статьи.