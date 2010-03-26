Нужно найти 384 статьи по заданным тематикам

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен47 заявок608 просмотров

Нужно найти статьи с объемом от 3К знаков (без учета пробелов) по заданным тематикам.

Я даю список тематик (это краткое описание сайта, где будет размещаться найденная статья), ваша задача - найти хорошую статью по заданной тематике.

Что такое хорошая статья:

1. грамматически правильный текст статьи (прочитайте хотя бы "по диагонали" текст, чтобы не было бредо-статьи)

2. отсутствие таблиц, кучи картинок, аудио-видео материалов. В идеале - это просто текстовая статья без картинок, таблиц и пр.

Искать статью можно где угодно, важно ее качество. В качестве подсказки я могу дать ссылки на несколько ресурсов, откуда можно брать статьи.

Результаты работы оформляются в виде текстовых файлов, т.е. всего должно получиться 384 текстовых файла.

Более подробное ТЗ я напишу выбранному исполнителю. В нем будут только добавлены всякие нюансы по оформлению результатов работы.

Срок - 2 недели, но желательно побыстрее. Оплата в WMZ или WMR после выполнения задания.

Предпочтение отдается кандидатам с опытом подобной работы.

PS: рерайт и копирайт не нужен, нужно только найти, сохранить статьи и выслать мне найденные статьи.

15 лет назад
OZware
Андрей 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад
$100
12 дней
Все точно сделано как написано в задании. С Мариной приятно работать - она оперативно реагирует на замечания по проекту. Рекомендую.
Очень приятно работается с Андреем. Всегда на связи, всегда полные и грамотные ответы на вопросы. Своевременная проверка и полная оплата. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад

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