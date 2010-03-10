Необходимо сделать описание домов Москвы. предоставляется подробная инструкция и шаблон (1 описание получается примерно 500 знаков). вся информация берется из интернета.заполнять сразу в бэкофисе сайта. оплата – 1 описание 10 рублей ...
Заполнить каталог на сайте, источник - pdf
Есть каталог продукции (электрические генераторы).
Скриншот одной страницы есть в приложении.
Сам каталог http://16tron.ru/europower.rar (1.97 мб)
Нужно каталог представить на сайте.
Вытянуть оттуда таблицы, фото, текст.
И представить в следующем формате.
13 Разделов, каждый из которых включает
Название
Описание (текст)
Таблица
Описание опций - пояснение таблицы
Картинки
Для каждой позиции не будет отдельной страницы, только 13 разделов.
Система управления используется наподобие ShopScript. WYSIWYG-редактор присутствует.
Сколько будет стоить вся работа?
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