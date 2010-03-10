Наполнение каталога сайта ИМ товарами

В файле Ексель формируем таблицу. Заполняем 4...6 полей. Подбираем товар, под товар картинку, соединяем все на сайте.

Товаров порядка 200. Обновление - не более 20 поз/день. На старте вообще до 10 в неделю.

Нужен начальный контент и потом поддержка. Двигло на ВебАссисте.