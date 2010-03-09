Размещение готовых статей, фото, видео и коммент.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки217 просмотров

Добрый вечер.

Есть сайты, требуется несколько человек.

Тематики: недвижимость, авто, автоспорт, кулинария, стройка, ремонт, линкин парк фан сайт, литература

Работа заключается в следующем. я предоставляю готовые статьи

требуется их постить, добавлять к ним картинки, также делать новости с фото, и коментировать их (коментарий 100-230 зн. б/п)

Оплата:

За постинг статьи готовой с фото: 2р.

За видео с ютуба, с уникальным комментарием оплата: 4р.

За фото с уникальным комментарием 3р.

Перед обращением сразу выберете для себя более подходящую тематику.

связаться со мной можно: три77семь1семь7

15 лет назад
invent22
Alexandr 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение форума

    Имеется: Новый форум на движке PHPBB 3, посвященный автомобилям марки Renault. Задача: Написать 1000 постов в течении 1 месяца. Писать нужно примерно по 30 сообщений в день, т.е. не ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение статьями сайта на Wordpress

    $20

    Требуется наполнить сайт статьями. 60 статей. Сайт программ для мобильного телефона. Нужно будет: 1) Найти программу 2) Составить описание (только не копипаст с сайтов) (200-300 символов) 3) Прописать тэги и ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно 800 страниц вставить на сайт

    Добрый день! нужно вставить на сайт примерно 800 страниц: страницы взять с сайтов подобной тематики. Размер статей - не имеет принципиального значения. сроки не горят, можно делать в разумном ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поиск контактов кинотеатров

    Необходимо отыскать контакты кинотеатров и заполнить таблицу которая будет отправлено дополнительно Таблица в формате Excel 2007 В таблице 46 городов Украины ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение сайтов статьями

    Требуется размещать на сайтах рзличного рода информацию: картирки, статьи и др. (вся информация предоставляется). Сайты прикручены к разным системам управления. Условия оплаты: Сайт на системе управления. Размещение одной статьи ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа на трех форумах

    $50

    Требуются постеры для трех форумов Возможна работа сразу на трех форумах, оплачиваются несколько логинов. Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад