Размещение готовых статей, фото, видео и коммент.

Добрый вечер.

Есть сайты, требуется несколько человек.

Тематики: недвижимость, авто, автоспорт, кулинария, стройка, ремонт, линкин парк фан сайт, литература

Работа заключается в следующем. я предоставляю готовые статьи

требуется их постить, добавлять к ним картинки, также делать новости с фото, и коментировать их (коментарий 100-230 зн. б/п)

Оплата:

За постинг статьи готовой с фото: 2р.

За видео с ютуба, с уникальным комментарием оплата: 4р.

За фото с уникальным комментарием 3р.

Перед обращением сразу выберете для себя более подходящую тематику.

связаться со мной можно: три77семь1семь7