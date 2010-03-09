Имеется: Новый форум на движке PHPBB 3, посвященный автомобилям марки Renault. Задача: Написать 1000 постов в течении 1 месяца. Писать нужно примерно по 30 сообщений в день, т.е. не ...
Размещение готовых статей, фото, видео и коммент.
Добрый вечер.
Есть сайты, требуется несколько человек.
Тематики: недвижимость, авто, автоспорт, кулинария, стройка, ремонт, линкин парк фан сайт, литература
Работа заключается в следующем. я предоставляю готовые статьи
требуется их постить, добавлять к ним картинки, также делать новости с фото, и коментировать их (коментарий 100-230 зн. б/п)
Оплата:
За постинг статьи готовой с фото: 2р.
За видео с ютуба, с уникальным комментарием оплата: 4р.
За фото с уникальным комментарием 3р.
Перед обращением сразу выберете для себя более подходящую тематику.
связаться со мной можно: три77семь1семь7
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