Требуется наполнить сайт статьями. 60 статей. Сайт программ для мобильного телефона. Нужно будет: 1) Найти программу 2) Составить описание (только не копипаст с сайтов) (200-300 символов) 3) Прописать тэги и ...
Наполнение форума
Имеется:
Новый форум на движке PHPBB 3, посвященный автомобилям марки Renault.
Задача:
Написать 1000 постов в течении 1 месяца.
Писать нужно примерно по 30 сообщений в день, т.е. не надо 1000 постов за 1-3 дня.
Придумывать ничего не надо, в интернете куча аналогичных форумов, достаточно просто делать рерайт сообщений.
Копи/паст не нужен и если будет замечен — оплачиваться не будет. Посты типа: «Спасибо!», «Ок» и т.п. писать можно, но они не оплачиваются.
Не стоит писать от 1 пользователя по 100 сообщений.
Оптимально примерно около 10 сообщений в одной теме.
Ники должны быть в рамках разумного и не напоминать ботов.
Т.е. ники похожие на: dfsghjsdsf или bgsdffre использовать не надо.
Оплата:
Цена за 1 сообщение — 2руб. Оплата после отчета через WMR.
Отчет присылается в виде обычного текстового файла с ссылкой на тему и количеством сообщений, написанных в ней.
Предоплаты нет, но могу легко оплачивать по факту каждую неделю. Так будет проще.
P.S.
Если работа понравится, возможно продолжение сотрудничества. Подобных форумов несколько.
Жду ваших предложений. Желательно с примерами работ.
После того, как я отберу исполнителя продолжим обсуждение деталей по почте или ICQ.
Выбранный исполнитель
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