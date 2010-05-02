Наполнение форума

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок342 просмотра

Имеется:

Новый форум на движке PHPBB 3, посвященный автомобилям марки Renault.

Задача:

Написать 1000 постов в течении 1 месяца.

Писать нужно примерно по 30 сообщений в день, т.е. не надо 1000 постов за 1-3 дня.

Придумывать ничего не надо, в интернете куча аналогичных форумов, достаточно просто делать рерайт сообщений.

Копи/паст не нужен и если будет замечен — оплачиваться не будет. Посты типа: «Спасибо!», «Ок» и т.п. писать можно, но они не оплачиваются.

Не стоит писать от 1 пользователя по 100 сообщений.

Оптимально примерно около 10 сообщений в одной теме.

Ники должны быть в рамках разумного и не напоминать ботов.

Т.е. ники похожие на: dfsghjsdsf или bgsdffre использовать не надо.

Оплата:

Цена за 1 сообщение — 2руб. Оплата после отчета через WMR.

Отчет присылается в виде обычного текстового файла с ссылкой на тему и количеством сообщений, написанных в ней.

Предоплаты нет, но могу легко оплачивать по факту каждую неделю. Так будет проще.

P.S.

Если работа понравится, возможно продолжение сотрудничества. Подобных форумов несколько.

Жду ваших предложений. Желательно с примерами работ.

После того, как я отберу исполнителя продолжим обсуждение деталей по почте или ICQ.

15 лет назад
pivovarov
Стас 
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
15 лет назад
$70
30 дней
Задача заполнить новый форум сообщениями поднималась не однократно, и каждый раз я вынужден был искать новых фрилансеров, по скольку предыдущие чем-то не устраивали. Мне посчастливилось сотрудничать с Дарьей. Теперь я никого не ищу.
Очень понравилось работать со Стасом! Задание четкое. Оплата без задержек. Рекомендую. Надеюсь на продолжение сотрудничества. С ув. Дарья

Заявки фрилансеров

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение статьями сайта на Wordpress

    $20

    Требуется наполнить сайт статьями. 60 статей. Сайт программ для мобильного телефона. Нужно будет: 1) Найти программу 2) Составить описание (только не копипаст с сайтов) (200-300 символов) 3) Прописать тэги и ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно 800 страниц вставить на сайт

    Добрый день! нужно вставить на сайт примерно 800 страниц: страницы взять с сайтов подобной тематики. Размер статей - не имеет принципиального значения. сроки не горят, можно делать в разумном ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поиск контактов кинотеатров

    Необходимо отыскать контакты кинотеатров и заполнить таблицу которая будет отправлено дополнительно Таблица в формате Excel 2007 В таблице 46 городов Украины ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение сайтов статьями

    Требуется размещать на сайтах рзличного рода информацию: картирки, статьи и др. (вся информация предоставляется). Сайты прикручены к разным системам управления. Условия оплаты: Сайт на системе управления. Размещение одной статьи ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа на трех форумах

    $50

    Требуются постеры для трех форумов Возможна работа сразу на трех форумах, оплачиваются несколько логинов. Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    Требуются наполнители для форума, стоимость поста 4 руб. за пост, посты типа круто, клево и т.п. не учитываются, креативный подход приветствуется.

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад